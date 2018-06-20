Многие россияне считают, что после 50 лет сил на работу не останется

95% опрошенных не поддерживают решение правительства РФ повысить пенсионный возраст.

По мнению 65% респондентов, оптимальный пенсионный возраст для женщин — от 50 до 55, по мнению каждого четвертого, — не старше 60.

68% россиян уверены, что мужчины должны уходить на пенсию не позже 60 лет. По мнению 2%, оптимальный пенсионный возраст для представителей сильного пола — не более 50. Каждый пятый считает, что возраст выхода на пенсию для мужчин должен быть не позже 55 лет. 11% опрошенных отметили, что мужчины должны уходить на пенсию в возрасте старше 60 лет.

35% не чувствуют в себе силы продолжать трудовую деятельность после 50 лет. Каждый десятый респондент готов работать с удовольствием и после 60 лет, а 39% не надеются дожить до нового пенсионного возраста.

30% россиян хотели бы в пожилом возрасте поменять работу на более легкую. Треть опрошенных признались, что до пенсии им придется уйти в другую профессию, поскольку в их сфере нечего делать пожилым. 18% не собираются работать после 50-60 лет в надежде накопить денег на безбедную старость и уйти на покой. 16% жителей страны любят свою работу и готовы трудиться и с возрастом.

Каждый десятый признался, что сейчас получает "черную" зарплату. 87% опрошенных уверены, что будут получать маленькую пенсию, несмотря на "белую" заработную плату. И только 2% надеются, что с увеличением пенсионного возраста они смогут накопить больше денег на старость.

Опрос проводился среди 15 тыс. россиян.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить к 2028 году, а для женщин к 2034 году.