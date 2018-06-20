Медведев пригласил единороссов обсудить повышение пенсионного возраста

Председатель правительство России Дмитрий Медведев пригласил руководство фракции "Единой России" в нижней палате парламента обсудить их законопроекты. Об этом рассказал руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.
"Нас пригласил Дмитрий Анатольевич для обсуждения наших законопроектов", — заявил Неверов.
По словам депутата, встреча состоится 20 июня, пишет "МК".
Неверов добавил, что 22 июня члены фракции "Единая Россия" обсудит с представителями кабинета министров пенсионную реформу.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет голосовать против проекта пенсионной реформы, в рамках которой планируется повысить возраст выхода россиян на пенсию — до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин..
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