Медведев пригласил единороссов обсудить повышение пенсионного возраста

"Нас пригласил Дмитрий Анатольевич для обсуждения наших законопроектов", — заявил Неверов.

По словам депутата, встреча состоится 20 июня, пишет "МК".

Неверов добавил, что 22 июня члены фракции "Единая Россия" обсудит с представителями кабинета министров пенсионную реформу.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет голосовать против проекта пенсионной реформы, в рамках которой планируется повысить возраст выхода россиян на пенсию — до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин..