Медведеву предложили хоронить за счет бюджета россиян, не доживших до пенсии

Случаи смертности в предпенсионном возрасте в России не редки, а посильная денежная помощь от государства сейчас составляет лишь чуть более 5 тысяч рублей, объяснил свою инициативу депутат. А это существенно ниже необходимого минимума для погребения, отмечает Петров.

Парламентарий предлагает установить предельную сумму выплат федеральным законодательством, например, не более 50 тысяч рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств.

Депутат констатирует, что в обществе развернулась дискуссия относительно повышения пенсионного возраста. Избиратели задаются вопросом, что же будут делать с пенсией тех людей, которые не дожили до выхода на пенсию. Из-за этого Петров предлагает рассмотреть возможность либо оплаты захоронения за счет государства, либо распределения накопительной части пенсии между наследниками.

Он также предлагает правительству поручить надзорным органам в сфере охраны труда разработать меры для предотвращения необоснованных увольнений сотрудников до достижения пенсионного возраста, пишет znak.com.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин в 2028 году и до 63 лет для женщин в 2034 году.

Переходный период пенсионной реформы продлится 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Власти считают, что это позволит увеличить пенсии неработающим пенсионерам. Среди россиян новая инициатива правительства, мягко говоря, не нашла одобрения. Граждане страны готовят массовые акции протеста.