Эксперты рассказали о сценариях дальнейшего развития пенсионной реформы

Предложенный российским правительством вариант пенсионной реформы может быть изменен. Президент РФ может пойти на уступки из-за протестов, сообщили эксперты фонда "Петербургская политика".
Внесение законопроекта о повышении пенсионного возраста 16 июня стало "малоприятным сюрпризом" для политической системы России, сообщили аналитики в докладе "Пенсионный прорыв: первые итоги", размещенном на сайте организации. По мнению авторов доклада, дальнейшие события могут пойти по нескольким сценариям, пишет polit.ru.
С вероятностью в 40% власти первыми пойдут на компромисс, 20% — что воплотят реформу в нынешнем виде, задействовав административные инструменты.
Еще 20% эксперты отводят на то, что общественные протесты вынудят власть изменить параметры реформы.
С 15-процентной вероятностью параметры реформы изменятся из-за внутренних противоречий во власти.
И самый маловероятный вариант (5%) — что реформа будет пересмотрена после принятия закона.
Правительство предложило вариант реформы, при котором женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Предполагается, что возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно по одному году для мужчин и женщин.
Алтайский краевой союз организаций профсоюзов проведет пикет против повышения пенсионного возраста. В Барнауле акция пройдет 22 июня, сообщают организаторы пикета.
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