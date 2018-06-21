Жена телеведущего Киселева рассказала о выгоде повышения пенсионного возраста

Но все 10 доводов Марии Киселевой разозлили пользователей сети, которые сразу же обрушились на колумнистку с критикой.

"Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность", — пишет Киселева в своем материале.

Она также перечисляет 10 "психологических" выгод для россиян от пенсионной реформы.

"Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах", — уверенно заявляет доктор психологических наук Киселева.

Пользователи соцсетей не разделили оптимизма Киселевой и ее воодушевленности, пишет ura.ru.

"В общем, жена Киселева предлагает при отсутствии хлеба жрать пирожные. Где-то это уже было…", "Да почему мечтой человека должна быть работа? Может, я рыбачить хочу, или по дереву вырезать? Или с собакой путешествовать", "Почему-то о пользе труда всегда рассказывают люди, которые всю жизнь живут на халяву", — раскритиковали Марию Кисилеву россияне.

Жена Киселёва написала шикарную колонку про то, почему повышение пенсионного возраста — это правильно: https://t.co/b34LbVGJDN



Оказывается, для того, чтобы хорошо жилось на пенсии нужно всего лишь разбогатеть. Вот же глупенькие российские пенсионеры, не смогли догадаться сами pic.twitter.com/I7XmL7MsjD — Лентач (@oldLentach) 20 июня 2018 г.

Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 63 лет. Пенсионное законодательство будет меняться поэтапно, начиная с 2019 года.