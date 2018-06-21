Жена телеведущего Киселева рассказала о выгоде повышения пенсионного возраста

Сегодня, 17:40.
Экономика

Супруга телеведущего Дмитрия Киселева написала авторскую колонку для РИА Новости, в которой объяснила выгоду от повышения пенсионного возраста.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев. Фото: www.youtube.com.

Но все 10 доводов Марии Киселевой разозлили пользователей сети, которые сразу же обрушились на колумнистку с критикой.

"Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность", — пишет Киселева в своем материале.

Она также перечисляет 10 "психологических" выгод для россиян от пенсионной реформы.

"Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах", — уверенно заявляет доктор психологических наук Киселева.

Пользователи соцсетей не разделили оптимизма Киселевой и ее воодушевленности, пишет ura.ru.

"В общем, жена Киселева предлагает при отсутствии хлеба жрать пирожные. Где-то это уже было…", "Да почему мечтой человека должна быть работа? Может, я рыбачить хочу, или по дереву вырезать? Или с собакой путешествовать", "Почему-то о пользе труда всегда рассказывают люди, которые всю жизнь живут на халяву", — раскритиковали Марию Кисилеву россияне.

Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 63 лет. Пенсионное законодательство будет меняться поэтапно, начиная с 2019 года.

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