Жена телеведущего Киселева рассказала о выгоде повышения пенсионного возраста

Супруга телеведущего Дмитрия Киселева написала авторскую колонку для РИА Новости, в которой объяснила выгоду от повышения пенсионного возраста.
Но все 10 доводов Марии Киселевой разозлили пользователей сети, которые сразу же обрушились на колумнистку с критикой.
"Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность", — пишет Киселева в своем материале.
Она также перечисляет 10 "психологических" выгод для россиян от пенсионной реформы.
"Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах", — уверенно заявляет доктор психологических наук Киселева.
Пользователи соцсетей не разделили оптимизма Киселевой и ее воодушевленности, пишет ura.ru.
"В общем, жена Киселева предлагает при отсутствии хлеба жрать пирожные. Где-то это уже было…", "Да почему мечтой человека должна быть работа? Может, я рыбачить хочу, или по дереву вырезать? Или с собакой путешествовать", "Почему-то о пользе труда всегда рассказывают люди, которые всю жизнь живут на халяву", — раскритиковали Марию Кисилеву россияне.
Жена Киселёва написала шикарную колонку про то, почему повышение пенсионного возраста — это правильно: https://t.co/b34LbVGJDN— Лентач (@oldLentach) 20 июня 2018 г.
Оказывается, для того, чтобы хорошо жилось на пенсии нужно всего лишь разбогатеть. Вот же глупенькие российские пенсионеры, не смогли догадаться сами pic.twitter.com/I7XmL7MsjD
Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин — до 63 лет. Пенсионное законодательство будет меняться поэтапно, начиная с 2019 года.
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