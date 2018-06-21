Лидер "Партии пенсионеров" объяснил смысл предстоящей реформы

Он также добавил, что готов поддержать реформу, если власти отнесутся к ней максимально внимательно.

Он уверен, что если закон не будет принят, то через 5-10 лет "будет совсем плохо: не то что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше". Чеботарев призвал власти хорошо все обсудить и просчитать.

"Чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное — поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали . А это целый комплекс вопросов", — подчеркнул политик в разговоре с ТАСС.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил депутатам Госдумы собрать предложения от регионов, экспертов и общественных организаций касательно грядущей реформы, пишет ura.ru. После этого обсуждение законопроекта начнется в нижней палате парламента.

Реформа подразумевает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что позволит увеличить величину пенсионных выплат и качество жизни пенсионеров.