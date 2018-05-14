Американские журналисты сравнили лимузины Трампа и Путина

"Любовь к высококлассным лимузинам" объединяет двух лидеров, отмечает издание. Newsweek указывает на сходство "Кортежа" с британскими лимузинами Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.

Трамп унаследовал лимузин от своего предшественника Барака Обамы.

Двигатель V8 в Cadillac не такой мощный, как V12 в новом лимузине Путина. При этом "Зверь" весит на полторы тонны больше, чем "Кортеж". При этом издание сообщило о планах на рестайлинг "Зверя". Обновленную версию авто, по информации агентства Nation News, представят уже этим летом. Для усовершенствования президентского автоборта США выделено 15 миллионов долларов.

Лимузин "Сенат" проекта "Кортеж" впервые использовали 7 мая на инаугурации Путина.

На нем президент выехал на церемонию из первого корпуса Кремля, где расположен рабочий кабинет главы государства. Длина лимузина составляет 6,62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м, вес — 6,5 т. Автомобиль оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что к началу осени будут открыты коммерческие заказы на автомобили "Кортеж". Цена транспортного средства составит более 10 млн руб. "Он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", — сказал министр.

Проект "Кортеж" запустили в 2014 году. Он предусматривает разработку седана, лимузина, внедорожника и минивэна.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.