Американские журналисты сравнили лимузины Трампа и Путина

Журнал Newsweek сравнил лимузин "Сенат" проекта "Кортеж" президента РФ Владимира Путина и представительский автомобиль Cadillac ("Зверь"), на котором ездит американский лидер Дональд Трамп, пишет РБК.
"Любовь к высококлассным лимузинам" объединяет двух лидеров, отмечает издание. Newsweek указывает на сходство "Кортежа" с британскими лимузинами Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.
Трамп унаследовал лимузин от своего предшественника Барака Обамы.
Двигатель V8 в Cadillac не такой мощный, как V12 в новом лимузине Путина. При этом "Зверь" весит на полторы тонны больше, чем "Кортеж". При этом издание сообщило о планах на рестайлинг "Зверя". Обновленную версию авто, по информации агентства Nation News, представят уже этим летом. Для усовершенствования президентского автоборта США выделено 15 миллионов долларов.
Лимузин "Сенат" проекта "Кортеж" впервые использовали 7 мая на инаугурации Путина.
На нем президент выехал на церемонию из первого корпуса Кремля, где расположен рабочий кабинет главы государства. Длина лимузина составляет 6,62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м, вес — 6,5 т. Автомобиль оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что к началу осени будут открыты коммерческие заказы на автомобили "Кортеж". Цена транспортного средства составит более 10 млн руб. "Он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", — сказал министр.
Проект "Кортеж" запустили в 2014 году. Он предусматривает разработку седана, лимузина, внедорожника и минивэна.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
- Владелец старой "Волги" увидел номера своего авто на бронированном лимузине Путина
- Эксперты уверены, что губернаторы пересядут на автомобили проекта "Кортеж"
- Лимузин "Кортежа" для Путина получит сверхпрочное бронестекло из Гусь-Хрустального
- Как проходила церемония инаугурации Владимира Путина в разные годы: архивные снимки
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.