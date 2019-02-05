Антимонопольщики признали, что мэрия Барнаула незаконно лишила крупного перевозчика его маршрутов

Региональное управление ФАС вынесло решение отменить конкурс на право осуществлять перевозки по маршрутам № 33, № 77, № 121 в Барнауле. В ведомство с таким требованием обратилась компания «АГАС-Транс», которая много лет работала на этих маршрутах, но в конце 2018 года проиграла конкурс компании «Транс-Лайн». В «АГАС-Транс» решили, что условия были нечестные и пошли к УФАС.

Почему «АГАС-Транс» против?

«АГАС-Транс» привел свои доводы, почему не согласен с итогами конкурса.

Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок при сопоставлении заявок использовала дополнительные критерии оценки , которых не было в конкурсной документации, — о наличии специального оборудования. Никаких дополнительных документов у «АГАС-Транс» не запрашивали.

которых не было в конкурсной документации, — о наличии специального оборудования. Никаких дополнительных документов у «АГАС-Транс» не запрашивали. Автобусы «Транс-Лайн», заявленные для участия в конкурсе , сейчас используются на других маршрутах Барнаула ( № 250 , 251), а также на маршрутах Бийска , Рубцовска , Омска , Новосибирска.

сейчас используются на других маршрутах Барнаула № 250 251), а также на маршрутах Бийска Рубцовска Омска Новосибирска. Конкурсная комиссия не передавала акт осмотра транспортных средств в «АГАС-Транс» на подпись.

У «Транс-Лайн» есть задолженность по страховым взносам.

Конкурсная комиссия не оценивала оборудование «АГАС-Транс» ( оборудование видео-фиксации ситуации в салоне и дорожной ситуации , автоинформаторы).

оборудование видео-фиксации ситуации в салоне и дорожной ситуации автоинформаторы). Положение о конкурсе не содержит обязательные гарантии безопасности пассажирских перевозок ( наличие у претендента собственных ремонтных помещений , штата инженерно-технических работников , водителей , медперсонала и т. д.).

Почему мэрия считает себя правой?

Представитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула опровергла большинство претензий.

Во-первых, претенденты не обязаны были сообщать сведения о том, как сейчас используются их автобусы. И такой информации у конкурсной комиссии не было.

Во-вторых, комиссия оценивала оборудование, уже установленное на автобусы, а не просто имеющееся в наличии у компании. Если оно не стоит на автобусах, значит, считает комиссия, его и нет.

В-третьих, положение о конкурсе не предусматривает, чтобы акта осмотра транспортных средств подписывал представитель перевозчика.

Кроме того, «Транс-Лайн» представил справку из налоговой службы от отсутствии задолженнностей.

А требования к наличию специального штата, ремонтных зон, теплых стоянок законодательство не предусматривает.

Из решения УФАС:

Также представитель мэрии пояснила, что <…> под характеристиками транспортного средства, влияющими на качество перевозок, понимаются наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики.

Что решили в УФАС?

Однако УФАС, проанализировав все документы, пришла к выводу, что дополнительные критерии оценки все же были, и они не были установлены в положении о конкурсе. Например, наличие оборудования для использования газомоторного топлива, кондиционера, электронного информационного табло, системы контроля воздуха в салоне.

Кроме того, участников не просили предоставить документы, что у них такое оборудование есть, а значит это могло привести к присвоению меньшего числа баллов, то есть повлиять на итоги конкурса.

У УФАС также нашлось что возразить по поводу якобы неосведомленности комиссии о работе автобусов «Транс-Лайн» в других городах. Обнаружились нестыковки и в данных об оборудовании.

В результате УФАС вынесло решение: признать жалобу «АГАС-Транс» обоснованной, итоги конкурса аннулировать.