Антимонопольщики признали, что мэрия Барнаула незаконно лишила крупного перевозчика его маршрутов

Почему «АГАС-Транс» против?
«АГАС-Транс» привел свои доводы, почему не согласен с итогами конкурса.
- Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок при сопоставлении заявок использовала дополнительные критерии оценки, которых не было в конкурсной документации, — о наличии специального оборудования. Никаких дополнительных документов у «АГАС-Транс» не запрашивали.
- Автобусы «Транс-Лайн», заявленные для участия в конкурсе, сейчас используются на других маршрутах Барнаула (№ 250, 251), а также на маршрутах Бийска, Рубцовска, Омска, Новосибирска.
- Конкурсная комиссия не передавала акт осмотра транспортных средств в «АГАС-Транс» на подпись.
- У «Транс-Лайн» есть задолженность по страховым взносам.
- Конкурсная комиссия не оценивала оборудование «АГАС-Транс» (оборудование видео-фиксации ситуации в салоне и дорожной ситуации, автоинформаторы).
- Положение о конкурсе не содержит обязательные гарантии безопасности пассажирских перевозок (наличие у претендента собственных ремонтных помещений, штата инженерно-технических работников, водителей, медперсонала и т. д.).
Почему мэрия считает себя правой?
Представитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула опровергла большинство претензий.
Во-первых, претенденты не обязаны были сообщать сведения о том, как сейчас используются их автобусы. И такой информации у конкурсной комиссии не было.
Во-вторых, комиссия оценивала оборудование, уже установленное на автобусы, а не просто имеющееся в наличии у компании. Если оно не стоит на автобусах, значит, считает комиссия, его и нет.
В-третьих, положение о конкурсе не предусматривает, чтобы акта осмотра транспортных средств подписывал представитель перевозчика.
Кроме того, «Транс-Лайн» представил справку из налоговой службы от отсутствии задолженнностей.
А требования к наличию специального штата, ремонтных зон, теплых стоянок законодательство не предусматривает.
Из решения УФАС:
Также представитель мэрии пояснила, что <…> под характеристиками транспортного средства, влияющими на качество перевозок, понимаются наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики.
Что решили в УФАС?
Однако УФАС, проанализировав все документы, пришла к выводу, что дополнительные критерии оценки все же были, и они не были установлены в положении о конкурсе. Например, наличие оборудования для использования газомоторного топлива, кондиционера, электронного информационного табло, системы контроля воздуха в салоне.
Кроме того, участников не просили предоставить документы, что у них такое оборудование есть, а значит это могло привести к присвоению меньшего числа баллов, то есть повлиять на итоги конкурса.
У УФАС также нашлось что возразить по поводу якобы неосведомленности комиссии о работе автобусов «Транс-Лайн» в других городах. Обнаружились нестыковки и в данных об оборудовании.
В результате УФАС вынесло решение: признать жалобу «АГАС-Транс» обоснованной, итоги конкурса аннулировать.