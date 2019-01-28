Еще один барнаульский перевозчик заявил, что его несправедливо лишили маршрутов

Автотранспортное предприятие (АТП) «АГАС-Транс» 25 марта потеряет право обслуживать все свои автобусные маршруты в Барнауле — № 33, 77 и 121. Перевозчик считает, что чиновники создали нечестные условия конкурса на эти маршруты, и из-за этого компания проиграла новичку рынка пассажироперевозок — фирме «Транс-Лайн». В мэрии отвечают, что претензии несостоятельны.

Что произошло

«АГАС-Транс» 10 лет возит пассажиров по маршрутам № 33, 77 и 121. В марте у компании заканчивается свидетельство, дающее право работать на них, поэтому еще осенью 2018 года администрация Барнаула объявила конкурс на маршруты.

Заявки принимали в сентябре. «АГАС-Транс» отказали в участии, потому что у компании был неоплаченный долг — пеня 26 копеек по уплате в федеральный фонд ОМС. При этом по той же статье в справке из налоговой значилась и переплата, перекрывавшая эти 26 копеек.

На маршруты претендовал еще один перевозчик, но его заявку тоже отклонили, и конкурс признали несостоявшимся.

Повторный конкурс прошел в ноябре. На этот раз заявку от «АГАС-Транс» приняли. На маршруты компании снова нашелся еще один претендент — фирма «Транс-Лайн»

В конце декабря чиновники объявили итоги: действующий перевозчик уступил новому со счетом 46,93 на 63,47 баллов. Как следует из протокола конкурсной комиссии, «Транс-Лайн» получил основное преимущество из-за безналичной оплаты и оснащения автобусов.

Почему в «АГАС-Транс» несогласны с итогом

Компания оспаривает действия чиновников и при первом, и при повторном конкурсах.

Перевозчик подал иск в арбитражный суд к транспортному комитету мэрии. В нем он требует отменить решение отстранить «АГАС-Транс» от участия в конкурсе из-за пени.

В компании объясняют: по условиям конкурса, у претендентов на маршруты не должно быть долгов только по обязательным платежам. Пеня же к таким не относится, утверждает перевозчик и ссылается на Налоговый кодекс и решение Конституционного суда. Кроме того, конкурсная комиссия обязана была учесть переплату, считают представители истца.

Ответчик — транспортный комитет — эти доводы не принимает и заявляет, что в налоговом кодексе прописана обязательность платить пеню, поэтому чиновники причисляют ее к обязательным, а не к дополнительным платежам.

Результаты повторного конкурса компания обжаловала в УФАС. Вот на что представители перевозчика указали в своем обращении (есть в распоряжении редакции):

1. По информации «АГАС-Транс», их конкурент указал в заявке автобусы, которые уже работают на пригородных маршрутах № 250, 251, а также в других городах Алтайского края. Это противоречит положению о конкурсе: транспортные средства должны быть «свободны».

Перевозчик считает, что комиссии следовало проверить в диспетчерских организациях, не заняты ли эти автобусы на других маршрутах. То, что десятки автобусов могут где-то стоять и ждать результатов аукциона, маловероятно, подчеркивают в компании.

Геннадий Кормильцев,

учредитель компании «АГАС-Транс»:

Нам объясняют: у комитета есть право проверить заявленные транспортные средства. Право, но не обязанность! И если по отношению к нам этим правом воспользовались, то почему этого не сделали по отношению к другому претенденту?

2. По информации на сайте службы судебных приставов, у «Транс-Лайна» есть долг по страховым платежам. «Кроме того, есть основания полагать, что „Транс-Лайн“ находится в предбанкротном состоянии, так как в июле 2017 года ФНС списала налоговую задолженность компании в связи с невозможностью взыскания», — говорится в жалобе «АГАС-Транс».

3. Неясно, как комиссия присваивает баллы. В положения о проведении открытого конкурса указаны одни критерии оценки, в приложении к нему — другие, а в таблице, куда вносят оценки — вообще третьи.

Автобусы компании «АГАС-Транс» в Барнауле Новоалтаец на fotobus.msk.ru

В компании утверждают, что с нее незаконно сняли баллы за отсутствие автоинформатора, видеокамер в салоне, видеорегистратора и оборудования для безналичной оплаты проезда, хотя это оборудование и документы на его приобретение имелись. А требования установить оборудование на автобусы на дату осмотра в условиях конкурсной документации нет.

Ирина Рощина,

юрисконсульт АТП «АГАС-Транс»:

Отсутствие четкого перечня документов и критериев оценки в конкурсной документации создает правовую неопределенность и приводит к нарушению порядка организации и проведения открытого конкурса.

4. Условия конкурса больше не требуют наличие собственной ремонтной базы и достаточного штата механиков, водителей и медперсонала.

«Отсутствие данного критерия при оценки заявок в дальнейшем неизбежно приведет к росту аварийности в сфере пассажирских перевозок, что не может не нарушать права неограниченного круга лиц», — говорится в заявлении АТП «АГАС-Транс».

Лед на остановках , общественный транспорт в Барнауле altapress.ru

В компании уверены: если бы эти важные, на их взгляд, критерии учитывались, «АГАС-Транс» не оставил бы шансов конкуренту. «Фактически для участия в конкурсе достаточно наличие лицензии и договора о намерении приобрести транспортные средства», — сетуют в компании.

Геннадий Кормильцев,

учредитель АТП «АГАС-Транс»:

Такие критерии как видеофиксация в салоне или регистраторы — не самые важные в пассажирских перевозках. Но условия конкурса привели к тому, что предприятие с собственной ремонтной базой, теплой автостоянкой, штатом из более сотни механиков, диспетчеров и водителей проиграло фирме, только заходящей на рынок Барнаула.

Что говорят в администрации

Претензии компании прокомментировал зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Барнаула Сергей Щукин.

По условиям конкурса, неважно, в каких городах находятся заявленные перевозчиком автобусы. Важно только, чтобы они не работали на других маршрутах в Барнауле. Это условие ввели для того, чтобы предприниматели не переводили автобусы с менее рентабельных линий в краевой столице на более привлекательные, объяснил Сергей Щукин.

Также чиновник сообщил, что «Транс-Лайн» предоставил на конкурс справки, в которых не было информации о долгах. Подлинность этих документов проверят по инициативе ФАС.

Наличие базы и обслуживающего персонала у перевозчика убрали из критериев не по инициативе мэрии. Такое изменение диктует федеральное законодательство. Предполагается, что без всего этого перевозчик не сможет получить в транспортной инспекции лицензию на перевозку пассажиров, а на качество обслуживание эти факторы влияют лишь косвенно.

При этом Сергей Щукин признал, что приложения к постановлению можно было толковать неоднозначно. По инициативе ФАС этот недочет уже исправили. Также чиновник сообщил, что сотрудники транспортного комитета осмотрели автобусы обоих перевозчиков. Чтобы оценить автобусы «Транс-Лайна», им пришлось выезжать в Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

Также чиновник подтвердил, что к «АГАС-Транс» у властей особых претензий никогда не было — предприятие всегда было на хорошем счету.

Автобусы компании «АГАС-Транс» в Барнауле Новоалтаец на fotobus.msk.ru

Как рассказал знакомый с ситуацией независимый источник altapress.ru, почти все конкурсы на маршруты в Барнауле заканчиваются судебными тяжбами, поэтому чиновники стараются проводить конкурсы так, чтобы у судов не было поводов вынести решение не в их пользу. Он предполагает, что «АГАС-Транс» проиграл не из-за несправедливых условий, а потому недостаточно подготовился к конкурсу.

Что будет дальше?

Геннадий Кормильцев рассказал, что накануне конкурса инвестировал 20 млн. рублей в закупку 12 новых более вместительных автобусов. Вместе с ними автопарк компании составляет 53 автобуса. После 25 марта все они вынуждены будут остановиться.

Тогда перед собственником компании встанет выбор: или распродавать автопарк, или пытаться выиграть конкурсы на другие маршруты.

Другой вариант — получить хотя бы временное право работать на маршрутах: иногда возникают ситуации, когда администрация срочно ищет перевозчика на срок до 180 дней — чтобы движение не остановилось, пока чиновники готовят и проводят конкурс. Но то, как проходит определение временного перевозчика, вызывает у Кормильцева недоумение.

13 декабря администрация Барнаула приняла постановление с порядком определения временного перевозчика без конкурса. Им пользовались уже два раза: 14 декабря и 18 января. В обоих случаях в 8 утра на сайте администрации появлялось сообщение о том, что заявки от перевозчиков принимаются в этот день до обеда.

Геннадий Кормильцев,

учредитель АТП «АГАС-Транс»:

Почему бы не дать перевозчикам дней пять на подготовку заявки? Такое ощущение, что это делается специально, чтобы свидетельства без конкурса получали конкретные люди.

Администрации города необходимо учесть все претензии перевозчиков и выработать более справедливые условия конкурсов, подчеркивает собеседник.

«АГАС» — не единственный перевозчик , кто бьется с мэрией

Антимонопольная служба 29 ноября 2018 года аннулировала результаты конкурса на маршруты № 58 и 18, в которых давно работающие перевозчики Антон Еньшин и Евгений Падеров уступили новичку рынка, компании «Командирское». Они тоже считают, что потеряли свои маршруты несправедливо. Администрация Барнаула оспаривает решение ФАС в арбитраже.

Что известно о перевозчиках

«Транс-Лайн». Компания существует с 2004 года, зарегистрирована в Повалихе Первомайского района. Уставный капитал — 12 тыс. рублей. Директор и учредитель — Андрей Танков. Обслуживает пригородный маршруты Барнаул-Повалиха и Барнаул-Боровиха. По данным портала «За честный бизнес», в компании работают 4 человека.

АТП «АГАС-Транс». Компания существует с 2009 года, зарегистрирована в барнаульском поселке Южный. Среднесписочная численность сотрудников — 71 человек. Директор — Виталий Гаркун. Уставный капитал — 60 тыс. рублей. Среди учредителей — УК «АГАС-холдинг», который управляет дилерскими центрами УАЗ, ГАЗ и Lifan Геннадия Кормильцева.