В мэрии Барнаула прокомментировали конфликт вокруг двух автобусных маршрутов

Администрация Барнаула оспаривает в арбитражном суде решение ФАС, которое признало незаконным конкурс на маршруты № 18 и 58. Об этом чиновники сообщили в ответ на запрос altapress.ru и прокомментировали смену перевозчиков на этих направлениях.

Позиция чиновников

В мэрии сообщили, что 14 декабря выдали компании «Командирское» свидетельства на маршруты № 18 и 58 cроком на полгода. Будут ли городские власти проводить повторный конкурс на право работать на этих направлениях, пока неизвестно. Если суд удовлетворит иск против ФАС, «Командирское» продолжит работать на линиях еще 5 лет. Если нет, конкурс придется повторить.

Пока результаты первого конкурса не отменены, потому что действие решения ФАС приостановлено, уточнили в пресс-центре городской администрации.

Также чиновники объяснили, что прежним перевозчикам дали 14 дней доработать на своих маршрутах без конкурса, потому что ровно столько дней было на исполнение предписания антимонопольщиков.

Почему возникли вопросы к властям

Напомним, 1 декабря истек срок действия свидетельства на маршруты № 18 (его обслуживал предприниматель Антон Еньшин) и 58 (обслуживал предприниматель Евгений Падеров). За месяц до этого администрация провела конкурс, в котором выиграло «Командирское». Еньшин посчитал, что условия были несправедливыми и пожаловался в ФАС. Ведомство признало нарушения и предписало транспортному комитету отменить результаты конкурса и провести новый.

С 1 по 14 декабря на маршрутах дали доработать Еньшину и Падерову, а уже 15 декабря их сменило «Командирское». Прежние перевозчики написали жалобы в краевую прокуратуру и ФАС.

Как оценили смену перевозчика пассажиры

Пока впечатление от первых дней работы «Командирского» на двух маршрутах у пассажиров неоднозначное. С одной стороны, люди оценили, что в автобусах стоит автоинформатор, который объявляет остановки. Также среди плюсов называют возможность рассчитаться по карте и то, что все транспортные средства — новые. В администрации Барнаула добавили, что автобусы «Командирского» оборудованы кондиционерами.

С другой стороны, у пассажиров есть вопросы к регулярности движения автобусов.

Надежда Б.,

пассажир:

Я каждый день езжу на работу или на 58-м, или на 18-м. Пока такое ощущение, что после смены перевозчика автобусы стали ходить реже. Плюс вместимость у новых «ГАЗелей» меньше, чем у старых Hyundai. Люди набиваются, и в итоге маршрутки по утрам даже перестали останавливаться на моей остановке!

По данным сервиса traffic22.ru, 25 декабря в 17.00 на линиях были 16 автобусов маршрута № 18 и 20 — маршрута № 58. Это ровно столько, сколько положено.