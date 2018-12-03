Арабские шейхи заинтересовались российскими «штучными броневиками», как у Путина

Бахрейн проявил заинтересованность в покупке российских автомобилей проекта «Кортеж» (выпускаются в РФ под брендом Aurus), сообщает РИА Новости .

Бронированный лимузин Senat использует президент РФ Владимир Путин. Впервые автомобиль был представлен 7 мая на инаугурации главы государства.

После Путин демонстрировал достоинства своего лимузина иностранным коллегам. После переговоров в Кремле российский лидер показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду аль-Нахайяну. Также авто смог оценить президент Египта в ходе своего визита в Сочи. Там Владимир Путин даже прокатил своего коллегу по ночной гоночной трассе «Формулы 1». По словам президента Египта, он проявил интерес к российским автомобилям.

Путин ранее заявил журналистам, что считает свой Senat из проекта «Кортеж» очень удобной и хорошо собранной машиной.

«После этого начали поступать сигналы из разных стран о желании приобрести лимузин. Бахрейн среди этих стран. Но пока массовое производство не налажено, их всего несколько. В будущем это будет возможно», — сказал собеседник агентства.

В проекте «Кортеж» — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 млн рублей, пишет bfm.ru. В свободной продаже автомобили Aurus должны быть доступны с начала 2019 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что экспорт автомобилей может начаться в 2020—2021 годах.

Президентский «броневик»

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве.

Выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.

В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля стал первой зарубежной поездкой президента России, где был задействован Aurus. Автомобили заранее доставили в Финляндию на самолете.

Седан Aurus Senat примет участие в съемках фильма «Притяжение 2», который выйдет на экраны в 2019 году.

Ранее сообщалось, что бронированный лимузин Путина попал в пятерку лучших парадных авто и занял третью строку рейтинга.