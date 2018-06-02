Путин показал принцу Абу-Даби лимузин проекта "Кортеж" и пошутил над Кадыровым

Президент России Владимир Путин после переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном показал новый лимузин проекта "Кортеж", сообщают "Известия".
Принц внимательно осмотрел автомобиль снаружи, а затем расположился на заднем сиденье лимузина.
Владимир Путин обошел машину, чтобы сесть с другой стороны, и увидел, участвовавшего в переговорах Рамзана Кадырова, пишет "Комсомольская правда".
— У вас нет такого? — спросил он у главы Чечни, хотя отлично знал, что "Кортеж" пока есть только у него самого.
— Пока нет, — ответил Кадыров.
— Плохо работаете, — пошутил Путин.
— Главное, что у вас есть, — ответил глава Чечни.
По данным издания, принцу лимузин понравился.
1 июня Путин провел официальные переговоры с Мухаммедом Аль Нахайяном, после подписали ряд документов о сотрудничестве.
Напомним, российский лидер впервые проехал на лимузине из "Кортежа" 7 мая в день своей инаугурации. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путину машина понравилась и он намерен и дальше ее использовать.
Справка
"Кортеж" — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента РФ. Официальное название — "Единая модульная платформа". Проект прорабатывается с 2012 года и включает создание и производство премиальных автомобилей для первых лиц, а также внедорожника и микроавтобуса. Разработкой президентского лимузина занимается НАМИ.
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