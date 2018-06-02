Путин показал принцу Абу-Даби лимузин проекта "Кортеж" и пошутил над Кадыровым

— У вас нет такого? — спросил он у главы Чечни, хотя отлично знал, что "Кортеж" пока есть только у него самого.

— Пока нет, — ответил Кадыров.

— Плохо работаете, — пошутил Путин.

— Главное, что у вас есть, — ответил глава Чечни.