В соцсетях постят новый лимузин Путина, на котором президент поехал на инаугурацию

До этого глава государства пользовался лимузином Mercedes-Maybach S-Class Pullman, но теперь поехал вступать в должность на отечественном автомобиле. Инаугурация-2018 стала презентацией нового российского автопроекта.

Что такое президентский лимузин "Кортеж"?

"Кортеж" — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента РФ. Официальное название — "Единая модульная платформа". Проект прорабатывается с 2012 года и включает создание и производство премиальных автомобилей для первых лиц, а также внедорожника и микроавтобуса. Разработкой президентского лимузина занимается НАМИ.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.