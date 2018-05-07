Автоновости

В соцсетях постят новый лимузин Путина, на котором президент поехал на инаугурацию

Сегодня, 16:29.
Автоновости

7 мая Владимир Путин отправился на свою четвертую инаугурацию на новом черном лимузине  проекта "Кортеж". На этом машине президент проехал из  первого корпуса Кремля, где располагается его рабочий кабинет, в Большой кремлевский дворец. В соцсетях появились снимки и видео с проездом нового автомобиля в окружении мотоциклистов.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль. Фото : kremlin.ru.

До этого глава государства пользовался лимузином Mercedes-Maybach S-Class Pullman, но теперь поехал вступать в должность на отечественном автомобиле. Инаугурация-2018 стала презентацией нового российского автопроекта.

Что такое президентский лимузин "Кортеж"?

"Кортеж" — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента РФ. Официальное название — "Единая модульная платформа". Проект прорабатывается с 2012 года и включает создание и производство премиальных автомобилей для первых лиц, а также внедорожника и микроавтобуса. Разработкой президентского лимузина занимается НАМИ.

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