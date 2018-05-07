В соцсетях постят новый лимузин Путина, на котором президент поехал на инаугурацию

7 мая Владимир Путин отправился на свою четвертую инаугурацию на новом черном лимузине проекта "Кортеж". На этом машине президент проехал из первого корпуса Кремля, где располагается его рабочий кабинет, в Большой кремлевский дворец. В соцсетях появились снимки и видео с проездом нового автомобиля в окружении мотоциклистов.
До этого глава государства пользовался лимузином Mercedes-Maybach S-Class Pullman, но теперь поехал вступать в должность на отечественном автомобиле. Инаугурация-2018 стала презентацией нового российского автопроекта.
Владимир Путин поехал на церемонию инаугурации на «Кортеже»: У России появился свой президентский лимузин pic.twitter.com/TIU01Al4l5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 мая 2018 г.
Что такое президентский лимузин "Кортеж"?
"Кортеж" — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента РФ. Официальное название — "Единая модульная платформа". Проект прорабатывается с 2012 года и включает создание и производство премиальных автомобилей для первых лиц, а также внедорожника и микроавтобуса. Разработкой президентского лимузина занимается НАМИ.
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