Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний. Мнение теледивы

Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.