Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний. Мнение теледивы

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — подчеркнули в компании.
В автоконцерне отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак, пишет ТАСС.
По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в своем аккаунте в Instagram.
Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.
В свою очередь, Ксения Собчак опубликовала пост на эту тему.
«Я подаю в суд на издание „business insider“ по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. <…> Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», — написала Собчак.