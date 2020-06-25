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Автоновости

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний. Мнение теледивы

Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — подчеркнули в компании.

В автоконцерне отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак, пишет ТАСС.

По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в своем аккаунте в Instagram.

Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.

В свою очередь, Ксения Собчак опубликовала пост на эту тему.

«Я подаю в суд на издание „business insider“ по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. <…> Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», — написала Собчак.

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