Авто для нескромной компании. Минивэн с игровой приставкой и телевизором продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Express II создан для дружных поездок. В нем три ряда сидений и семь мест. Для большего комфорта салон отделан мягкой алькантарой.
В салоне сделали свет и установили большие удобные сиденья. А также есть:
- Телевизор;
- Аудиосистема;
- Игровая приставка PS4 pro;
- Холодильник;
- Проведенный интернет.
Кузов автомобиля выкрашен в белый цвет. Его украшает яркий тюнинг.
Пробег минивэна — 209 тыс. км. Продавец утверждает, что автомобилем пользовались бережно и в основном летом.
У Chevrolet Express бензиновый двигатель на 5,3 л, автоматическая коробка передач и 294 лошадиных сил.