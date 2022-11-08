8 ноября
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Автоновости

Авто для нескромной компании. Минивэн с игровой приставкой и телевизором продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Express II продают за 4.7 млн рублей в Барнауле. В нем поместится как большая семья, так и компания друзей. И они уж точно не заскучают в дороге. Объявление размещено на Auto.ru.

Chevrolet Express II за 4,7 млн рублей
Chevrolet Express II за 4,7 млн рублей
Auto.ru

Chevrolet Express II создан для дружных поездок. В нем три ряда сидений и семь мест. Для большего комфорта салон отделан мягкой алькантарой.

В салоне сделали свет и установили большие удобные сиденья. А также есть:

  • Телевизор;
  • Аудиосистема;
  • Игровая приставка PS4 pro;
  • Холодильник;
  • Проведенный интернет.

Кузов автомобиля выкрашен в белый цвет. Его украшает яркий тюнинг.

Пробег минивэна — 209 тыс. км. Продавец утверждает, что автомобилем пользовались бережно и в основном летом.

У Chevrolet Express бензиновый двигатель на 5,3 л, автоматическая коробка передач и 294 лошадиных сил.

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