Авто для нескромной компании. Минивэн с игровой приставкой и телевизором продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Express II продают за 4.7 млн рублей в Барнауле. В нем поместится как большая семья, так и компания друзей. И они уж точно не заскучают в дороге. Объявление размещено на Auto.ru.

Chevrolet Express II создан для дружных поездок. В нем три ряда сидений и семь мест. Для большего комфорта салон отделан мягкой алькантарой.

В салоне сделали свет и установили большие удобные сиденья. А также есть:

Телевизор;

Аудиосистема;

Игровая приставка PS4 pro;

Холодильник;

Проведенный интернет.

Кузов автомобиля выкрашен в белый цвет. Его украшает яркий тюнинг.

Пробег минивэна — 209 тыс. км. Продавец утверждает, что автомобилем пользовались бережно и в основном летом.

У Chevrolet Express бензиновый двигатель на 5,3 л, автоматическая коробка передач и 294 лошадиных сил.