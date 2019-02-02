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Автоновости

Автобус из Алтайского края заглох от мороза под Новосибирском

2 февраля на подъезде к Новосибирску пассажирский автобус из Завьялово (Алтайский край) заглох из-за морозов. Об этом пишет портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Двигатель автобуса заглох около 8:35 на автодороге в Ордынском районе. В салоне находились 18 человек, детей не было. Неисправное транспортное средство заметили сотрудники ДПС, дежурившие на этом участке трассы. Они вызвали техническую помощь для эвакуации сломанного автобуса и подменный пассажирский автотранспорт для пассажиров.

Напомним, что в ночь на 2 февраля температура воздуха в некоторых районах Алтайского края опустилась до -50 градусов. Ожидается, что мороз немного «отпустит» в начале следующей рабочей надели, а потом ударит.

Утром 1 февраля на Змеиногорском тракте в районе села Калманка замерз пассажирский автобус, ехавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В салоне находились 36 человек

Региональное ГИБДД просит в морозы отказаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, необходимо заранее проверить исправность автомобиля, запастись тёплыми вещами и зарядить телефон.

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