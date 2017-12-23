Автобус с маршрутом №57 в Барнауле скоро начнет ездить по-новому

С 28 декабря будет изменена схема движения автобуса с маршрутом №57 в Барнауле. Ее скорректировали для того, чтобы разгрузить перекресток между пр. Ленина и ул. Гоголя, где проезд затруднен. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Автобусы №57 при движении в сторону пр. Красноармейского теперь будут ехать по улицам: ул.Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2") – пр. Социалистический – ул.Пушкина – пр. Красноармеский, далее – по маршруту. Схема движения автобусов в сторону"Спартака-2" останется без изменений: пр. Краноармейский – ул.Ползунова – пр. Ленина – ул.Большая Олонская ("Спартак-2). Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.