Автоновости

Автобус с маршрутом №57 в Барнауле скоро начнет ездить по-новому

Вчера, 12:50.
Автоновости

С 28 декабря будет изменена схема движения автобуса с маршрутом №57 в Барнауле. Ее скорректировали для того, чтобы разгрузить перекресток между пр. Ленина и ул. Гоголя, где проезд затруднен. Об этом сообщили на сайте городской администрации. 

Автобус №57.
Автобус №57. Фото : Андрей Рябицев в fotobus.msk.ru.

Автобусы №57 при движении в сторону пр. Красноармейского теперь будут ехать по улицам: ул.Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2") – пр. Социалистический – ул.Пушкина – пр. Красноармеский, далее – по маршруту.

Новая схема движения автобуса №57 в Барнауле.
Новая схема движения автобуса №57 в Барнауле.

Схема движения автобусов в сторону"Спартака-2" останется без изменений: пр. Краноармейский – ул.Ползунова – пр. Ленина – ул.Большая Олонская ("Спартак-2).

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus