31 марта
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Автоновости

Автоконцерн, производящий Peugeot, Citroen и Opel, закроет свой завод в России

Автоконцерн Stellantis, собирающий в России автомобили марок Peugeot, Citroen и Opel, закроет свой завод «ПСМА Рус» в Калуге из-за перебоев доставки комплектующих.

Автомобиль FIAT Grande Punto
Автомобиль FIAT Grande Punto
Википедия

«Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить деятельность из-за нехватки комплектующих, что не сделает мир лучше», — заявил глава концерна Stellantis Карлос Таварес.

Он отметил, что концерн намерен строго следовать действующим законам, соблюдая при этом введенные странами Запада санкции.

По информации телеканала BFM, Stellantis перенесет часть производства во Францию и Великобританию.

При этом в начале марта Таварес в интервью телеканалу CNN утверждал, что у компании нет проблем с комплектующими и калужский завод не планируется останавливать из-за геополитической напряженности, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что алтайский завод будет поставлять комплектующие для КамАЗа, оставшегося без импортных запчастей.

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