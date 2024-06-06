6 июня
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Автоновости

Автомобиль бизнес-класса продают в Сибири за 540 тыс. рублей

Chrysler New Yorker 1990 года выпуска продают в Новосибирске за 540 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Автомобиль бизнес-класса продают в Сибири за 540 тыс. рублей.
Автомобиль бизнес-класса продают в Сибири за 540 тыс. рублей.
"Авито"

Chrysler New Yorker — это автомобиль бизнес-класса, который производился компанией Chrysler с 1988 по 1993 год. Он был доступен в кузовах седан и купе. Автомобиль оснащался различными двигателями, включая V6 объемом от 2,5 до 3,3 литра.

Рассматриваемая модель имеет следующие характеристики:

  • Объем двигателя: 3,3 л;
  • Коробка передач: автоматическая;
  • Год выпуска: 1990.

Автомобиль оснащен передним приводом и имеет просторный салон, что делает его комфортным для длительных поездок. В зависимости от комплектации, автомобиль может иметь различные опции, такие как кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники и другие.

Chrysler New Yorker отличается элегантным дизайном и плавными линиями кузова. Это классический автомобиль, который сочетает в себе комфорт, надежность и стиль.

Можно предположить, что этот автомобиль представляет интерес для коллекционеров и любителей классических автомобилей.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,6 млн рублей.

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