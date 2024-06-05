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Автоновости

Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,6 млн рублей

Cadillac Brougham 1992 года выпуска продают в Новосибирске за 4,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,6 млн рублей.
Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,6 млн рублей.
"Авито"

Cadillac Brougham 1992 — это автомобиль премиум-класса, который производился компанией Cadillac в период с 1987 по 1992 год. Это был один из самых роскошных и комфортабельных автомобилей своего времени.

Brougham оснащался мощным двигателем V8 объемом пять литров и автоматической коробкой передач. Благодаря этому сочетанию автомобиль обладал отличной динамикой и плавностью хода. Мощность двигателя составляла около 170 лошадиных сил, что позволяло автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость достигала 200 км/ч.

Автомобиль имел просторный и комфортный салон, отделанный кожей и деревом. В салоне были установлены удобные сиденья с электроприводом, кондиционер, аудиосистема премиум-класса и множество других опций, которые делали поездку максимально комфортной.

Cadillac Brougham был одним из самых популярных автомобилей своего класса в 1990-е годы. Он отличался высоким уровнем комфорта, надёжностью и престижем. Сегодня этот автомобиль является предметом коллекционирования для любителей классических американских автомобилей.

Ранее сообщалось, что роскошный спортивный кроссовер продают в Сибири за 29,7 млн рублей.

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