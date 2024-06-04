Lamborghini Urus 4.0 AT, 2021 года выпуска продают в Новосибирске за 29,7 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Lamborghini Urus — это роскошный спортивный кроссовер от итальянского автопроизводителя Lamborghini. Этот автомобиль сочетает в себе мощь и элегантность, предоставляя своим владельцам уникальный опыт вождения.

Технические характеристики:

Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом;

Мощность: более 650 л. с.;

Разгон до 100 км/ч: менее 3,5 секунд;

Максимальная скорость: более 300 км/ч;

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач;

Привод: полный привод.

Lamborghini Urus оснащен передовыми технологиями, включая систему полного привода с электронным управлением, адаптивную подвеску и систему управления динамикой автомобиля. Это позволяет автомобилю быть одновременно мощным и управляемым на любых дорогах.

Роскошный спортивный кроссовер продают в Сибири за 29,7 млн рублей. "Авито"

Дизайн Lamborghini Urus является воплощением стиля и мощи. Он имеет характерные для Lamborghini линии и формы, а также агрессивный передний бампер и решетку радиатора. Интерьер автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащён современными технологиями, такими как сенсорный экран мультимедийной системы и система навигации.

Цена на Lamborghini Urus может варьироваться в зависимости от комплектации и дополнительных опций. Данную модель продают за 29,7 млн рублей. Однако этот автомобиль остается одним из самых мощных и роскошных кроссоверов на рынке.

Ранее сообщалось, что карету-лимузин для деловых поездок продают за 990 тыс. рублей.

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