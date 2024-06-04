Роскошный спортивный кроссовер продают в Сибири за 29,7 млн рублей.

Lamborghini Urus — это роскошный спортивный кроссовер от итальянского автопроизводителя Lamborghini. Этот автомобиль сочетает в себе мощь и элегантность, предоставляя своим владельцам уникальный опыт вождения.
Технические характеристики:
- Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом;
- Мощность: более 650 л. с.;
- Разгон до 100 км/ч: менее 3,5 секунд;
- Максимальная скорость: более 300 км/ч;
- Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач;
- Привод: полный привод.
Lamborghini Urus оснащен передовыми технологиями, включая систему полного привода с электронным управлением, адаптивную подвеску и систему управления динамикой автомобиля. Это позволяет автомобилю быть одновременно мощным и управляемым на любых дорогах.
Дизайн Lamborghini Urus является воплощением стиля и мощи. Он имеет характерные для Lamborghini линии и формы, а также агрессивный передний бампер и решетку радиатора. Интерьер автомобиля выполнен из высококачественных материалов и оснащён современными технологиями, такими как сенсорный экран мультимедийной системы и система навигации.
Цена на Lamborghini Urus может варьироваться в зависимости от комплектации и дополнительных опций. Данную модель продают за 29,7 млн рублей. Однако этот автомобиль остается одним из самых мощных и роскошных кроссоверов на рынке.
Ранее сообщалось, что карету-лимузин для деловых поездок продают за 990 тыс. рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале