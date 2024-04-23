Автомобиль из настоящей древесины продают в Сибири за 35 тыс. рублей

ВАЗ (LADA) из натуральнйо древесины продают в Новосибирске за 35 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Отмечается, что салон и кузов автомобиля выполнены из натуральной древесины.

Автомобиль действительно выглядит внушительно. В объявлении указано, что это образец отечественного автомобилестроения.

Машина имеет двигатель мощностью 76 "бобриных" сил, а также механическую коробку передач.

Собрано все на казахской сварке в лучших традициях.

Ранее сообщалось, что завораживающий кабриолет продают в Сибири за 1,4 млрд рублей.

Отмечается, что на весь мир выпустили всего 99 машин. Однако всего две из них отправятся в Россию.

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