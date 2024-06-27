27 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Автомобиль с богатой историей продают в Сибири за 6,3 млн рублей

Wanderer W24 1939 года выпуска продают в Омске за 6,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Автомобиль с богатой историей продают в Сибири за 6,3 млн рублей.
Автомобиль с богатой историей продают в Сибири за 6,3 млн рублей.
"Авито"

Wanderer W24 — это модель немецкого производителя Wanderer, который был основан в 1895 году. Компания производила автомобили, мотоциклы и велосипеды. В 1945 году завод Wanderer был разрушен в результате бомбардировок, а затем национализирован ГДР. Производство автомобилей было возобновлено в 1955 году под маркой IFA (Industrieverband Fahrzeugbau).

В настоящее время Wanderer является раритетным автомобилем, который представляет интерес для коллекционеров и любителей истории автомобилестроения.

Основные характеристики:

  • тип кузова — седан;
  • объём двигателя — 1,8 литра;
  • мощность двигателя — 46 л.с.;
  • коробка передач — механическая;
  • привод — задний.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного вождения, включая радиоприемник, печку и освещение салона. Салон рассчитан на пять пассажиров.

Ранее сообщалось, что мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость