Wanderer W24 1939 года выпуска продают в Омске за 6,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Автомобиль с богатой историей продают в Сибири за 6,3 млн рублей.

Wanderer W24 — это модель немецкого производителя Wanderer, который был основан в 1895 году. Компания производила автомобили, мотоциклы и велосипеды. В 1945 году завод Wanderer был разрушен в результате бомбардировок, а затем национализирован ГДР. Производство автомобилей было возобновлено в 1955 году под маркой IFA (Industrieverband Fahrzeugbau).

В настоящее время Wanderer является раритетным автомобилем, который представляет интерес для коллекционеров и любителей истории автомобилестроения.

Основные характеристики:

тип кузова — седан;

объём двигателя — 1,8 литра;

мощность двигателя — 46 л.с.;

коробка передач — механическая;

привод — задний.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного вождения, включая радиоприемник, печку и освещение салона. Салон рассчитан на пять пассажиров.

Ранее сообщалось, что мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.

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