Автомобиль с богатой историей продают в Сибири за 6,3 млн рублей.

Wanderer W24 — это модель немецкого производителя Wanderer, который был основан в 1895 году. Компания производила автомобили, мотоциклы и велосипеды. В 1945 году завод Wanderer был разрушен в результате бомбардировок, а затем национализирован ГДР. Производство автомобилей было возобновлено в 1955 году под маркой IFA (Industrieverband Fahrzeugbau).
В настоящее время Wanderer является раритетным автомобилем, который представляет интерес для коллекционеров и любителей истории автомобилестроения.
Основные характеристики:
- тип кузова — седан;
- объём двигателя — 1,8 литра;
- мощность двигателя — 46 л.с.;
- коробка передач — механическая;
- привод — задний.
Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного вождения, включая радиоприемник, печку и освещение салона. Салон рассчитан на пять пассажиров.
Ранее сообщалось, что мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.
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