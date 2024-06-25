Мощный внедорожник продают в Москве за 26 млн рублей.

BYD Yangwang 2023 года выпуска продают в Москве за 26 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

BYD Yangwang — это мощный и стильный внедорожник, который сочетает в себе передовые технологии и впечатляющие характеристики.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 2 литра и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное и комфортное вождение. Благодаря своей мощности и проходимости, BYD Yangwang U8 может справиться с любыми дорожными условиями.

Этот внедорожник имеет просторный и удобный салон, выполненный из высококачественных материалов. В нем есть все необходимое для комфортного путешествия: удобные сиденья, современная мультимедийная система, климат-контроль и многое другое.

BYD Yangwang U8 также оснащен передовыми технологиями безопасности, такими как система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида. Это делает его надежным и безопасным выбором для любого водителя.

Если вы ищете мощный, стильный и надежный внедорожник, то BYD Yangwang U8 — отличный выбор. Он подарит вам незабываемые впечатления от вождения и обеспечит комфорт и безопасность на дороге.

Ранее сообщалось, что невероятный электрический пикап продают за 27 млн рублей.

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