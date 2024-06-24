Невероятный электрический пикап продают за 27 млн рублей

GMC Hummer EV AT 2023 года выпуска продают в Москве за 27 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

GMC Hummer — это электрический пикап, который обладает впечатляющими характеристиками и возможностями.

Автомобиль оснащен тремя электродвигателями, которые обеспечивают общую мощность в 1014 лошадиных сил. Это позволяет пикапу разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Аккумулятор емкостью 80 кВт*ч обеспечивает запас хода до 563 километров на одном заряде.

Hummer EV имеет систему полного привода, которая обеспечивает отличное сцепление с дорогой и управляемость в любых условиях. Пикап предлагает несколько режимов вождения, включая режим «CrabWalk», который позволяет автомобилю двигаться боком, что может быть полезно при парковке или маневрировании в узких местах.

Салон Hummer EV отличается простором и комфортом. Он оснащен передовыми технологиями, такими как большой сенсорный экран для управления различными функциями автомобиля. Пикап оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.

Внешний вид Hummer EV отражает его мощь и силу. Пикап имеет массивный кузов и внушительные размеры, а также узнаваемый дизайн, вдохновленный оригинальным Hummer H1.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,4 млн рублей.

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