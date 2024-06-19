19 июня
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Автоновости

Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,4 млн рублей

Toyota Supra 1998 года выпуска продают в Новосибирске за 4,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,4 млн рублей.
Легендарный автомобиль продают в Сибири за 4,4 млн рублей.
"Авито"

Toyota Supra — это легендарный автомобиль, который сочетает в себе спортивный характер и комфорт. Эта модель является одним из самых популярных спортивных автомобилей своего времени.

Под капотом у Toyota Supra находится мощный двигатель объемом три л, который обеспечивает отличную динамику и скорость. Автоматическая коробка передач делает управление автомобилем максимально комфортным и простым.

Внешний вид автомобиля привлекает внимание своей агрессивностью и динамичностью. Обтекаемый корпус, широкие колёсные арки и выразительные линии создают неповторимый образ спортивного автомобиля.

Интерьер Toyota Supra выполнен в спортивном стиле. Удобные сиденья с боковой поддержкой, эргономичный руль и информативная приборная панель обеспечивают водителю максимальный комфорт во время езды.

Эта модель Toyota Supra идеально подойдет для тех, кто ценит спортивные автомобили и хочет получить максимум удовольствия от вождения. Она станет отличным выбором как для повседневной езды, так и для участия в соревнованиях и автопробегах.

Ранее сообщалось, что легкий и маневренный спортивный автомобиль продают в Сибири за 3 млн рублей.

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