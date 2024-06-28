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Автоновости

Автомобиль с мощным двигателем и стильным дизайном продают в Сибири за 4,6 млн рублей

Dodge Challenger 2019 года выпуска продают в Омске за 4,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Dodge Challenger 2019 года выпуска.
Dodge Challenger 2019 года выпуска.
"Авито"

Dodge Challenger — это автомобиль с мощным двигателем и стильным дизайном. Он был выпущен в 2019 году и представляет собой классическое купе синего цвета.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного вождения, включая климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийную систему. Салон рассчитан на пять пассажиров.

История

Dodge Challenger — это модель американского производителя Dodge, который входит в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles. Компания была основана в 1900 году братьями Додж и первоначально занималась производством комплектующих для автомобилей. В настоящее время Dodge производит широкий спектр моделей, включая легковые автомобили, пикапы и внедорожники.

В настоящее время Dodge Challenger является популярным автомобилем среди любителей мощных и стильных машин.

Ранее сообщалось, что невероятный электрический пикап продают за 27 млн рублей.

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