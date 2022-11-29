29 ноября
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Автоновости

Автомобиль в «пуховичке» заметили в Барнауле

Автомобиль под специальным тентом заметили во дворе в барнаульском дворе, сообщает «Подслушано Барнаул».

Машина под тентом.
Машина под тентом.
"Подслушано Барнаул".

«Ноу-хау из Якутии докатилось до Барнаула. На ул. 65 лет Победы замечено авто под теплосберегающим тентом», — написал автор поста.

В комментариях горожане разделились на два лагеря. Первые пишут, что идея хорошая: автомобиль не замерзнет, времени на прогрев двигателя уйдет меньше, а снег и вовсе не попадет на машину.

Машина под тентом.
Машина под тентом.
«Подслушано Барнаул».

Другим кажется, что в Барнауле не такие уж и холодные зимы, чтобы «укрывать машину одеялом».

Некоторые пошутили, что для такого тента «на всякий случай» нужна сигнализация и GPS.

Ранее барнаульцы пожаловались на холодные квартиры.

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