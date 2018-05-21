Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota

В Бийске вечером 20 мая столкнулись автомобили Toyota. Один из водителей скончался, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 22:20. По предварительной информации, автомобиль Toyota Carina под управлением 32-летнего водителя двигался по улице Южной. Мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Toyota Caldina. За рулем был 43-водитель, машина ехала в попутном направлении.
По словам очевидцев, после столкновения Toyota Carina также врезалась в столб.
В результате аварии водитель Toyota Carina скончался на месте ДТП. На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль сильно смяло.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, в Барнауле 20 мая полицейские гонялись за пьяной компанией на ВАЗе.
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