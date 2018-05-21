Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : vk.com/avarcomdtp. Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : vk.com/avarcomdtp. Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : Дмитрий Комоляткин в vk.com/incident_22. Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : vk.com/avarcomdtp. Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : vk.com/avarcomdtp. Автомобиль всмятку: в жестком ДТП в Бийске погиб водитель Toyota. Фото : Дмитрий Комоляткин в vk.com/incident_22.

ДТП произошло в 22:20. По предварительной информации, автомобиль Toyota Carina под управлением 32-летнего водителя двигался по улице Южной. Мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Toyota Caldina. За рулем был 43-водитель, машина ехала в попутном направлении.

По словам очевидцев, после столкновения Toyota Carina также врезалась в столб.

В результате аварии водитель Toyota Carina скончался на месте ДТП. На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль сильно смяло.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, в Барнауле 20 мая полицейские гонялись за пьяной компанией на ВАЗе.

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