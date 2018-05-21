В Барнауле полицейские гонялись за пьяной компанией на ВАЗе

В Барнауле вечером 20 мая в дежурную часть ГИБДД сообщили о молодых людях, которые выпивают в автомобиле ВАЗ, пишут очевидцы в группе "ДНД "Дорожный Патруль".
Автомобиль с пьяной компанией поехал и началась погоня. Водитель не реагировал на требования полицейских и пытался скрыться. "Девятка" двигалась на большой скорости и создавала аварийные ситуации на улицах города.
Вскоре автомобиль заехал в тупик на улице С.Западная. Водителя задержали, а пассажиры успели сбежать.
Во время проверки документов сотрудники ДПС выяснили, что водитель раньше ездил в пьяном виде и его лишил прав, пишут очевидцы.
Напомним, 20 мая в В Барнауле водитель Porsche Cayenne сбежал с места лобового ДТП с Toyota Corolla.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.