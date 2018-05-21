В Барнауле полицейские гонялись за пьяной компанией на ВАЗе

В Барнауле полицейские гонялись за пьяной компании на ВАЗе. Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле полицейские гонялись за пьяной компании на ВАЗе. Фото : vk.com/roadpatrol22. В Барнауле полицейские гонялись за пьяной компании на ВАЗе. Фото : vk.com/roadpatrol22.

Автомобиль с пьяной компанией поехал и началась погоня. Водитель не реагировал на требования полицейских и пытался скрыться. "Девятка" двигалась на большой скорости и создавала аварийные ситуации на улицах города.

Вскоре автомобиль заехал в тупик на улице С.Западная. Водителя задержали, а пассажиры успели сбежать.

Во время проверки документов сотрудники ДПС выяснили, что водитель раньше ездил в пьяном виде и его лишил прав, пишут очевидцы.

Напомним, 20 мая в В Барнауле водитель Porsche Cayenne сбежал с места лобового ДТП с Toyota Corolla.

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