27 мая
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Автоновости

Автомобили в России оказались одними из самых дорогих на мировом рынке

Автомобили, которые продают в России, в мае стали одними из самых дорогих в мире. Произошло это на фоне укрепления рубля, а также остановки автозаводов и — потому что прекратились поставки иномарок. К такому выводу пришло издание Autonews, сравнившее цены на модели в разных странах.

Hyundai SOLARIS
Hyundai SOLARIS
Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai

Так, седан Hyundai Solaris, ставший самой популярной иномаркой на российском рынке, стоит 1,4 млн рублей (24 714 долларов). В РФ цена на него вдвое выше, чем в Китае (11 117 долларов).

А вот в США за Hyundai Accent 2022 года выпуска, наиболее схожую с Solaris, придется заплатить 16 645 долларов.

Стоимость Renault Duster в России начинается с 27 484 евро. Однако в Румынии и Франции, где кроссовер продают под брендом Dacia, его можно приобрести за 15,3 тыс. евро. А в Бразилии он стоит от 20,7 тыс. евро.

Еще одна модель — кроссовер Nissan Qashqai — на отечественном рынке предлагают за 39 697 евро. В Германии — за 24 831 евро, а в США — за 24 760 евро.

Цена на Mazda CX-5 в РФ — 44 929 евро, в Германии — 29 590 евро, во Франции — 32 200 евро, а в США — 26 250 долларов (24 466 евро).

Аналогичная ситуация — с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Кстати, «Москвич» задумали поставить на зарубежную платформу. Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о производстве машин на автозаводе, освободившемся после ухода Renault.

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