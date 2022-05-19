«Москвич» задумали поставить на китайскую платформу

Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о производстве машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе, сообщают «Известия».

Источники издания на рынке утверждают, что среди вероятных партнеров рассматриваются JAC Motors, FAW и BYD.

Однако и другие предприятия из Поднебесной не сбрасываются со счетов. Речь идет об использовании одной из китайских автоплатформ для нового «Москвича».

Завершить переговоры с китайцами власти планируют в течение двух недель, пишет Lenta.ru. Если же договориться не получится, то производством займется «КамАЗ» самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Путин купит себе возрожденный «Москвич», если это будет «хорошая машина».