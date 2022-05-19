19 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

«Москвич» задумали поставить на китайскую платформу

Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о производстве машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе, сообщают «Известия».

"Москвич"
"Москвич"
Екатерина Овчинникова

Источники издания на рынке утверждают, что среди вероятных партнеров рассматриваются JAC Motors, FAW и BYD.

Однако и другие предприятия из Поднебесной не сбрасываются со счетов. Речь идет об использовании одной из китайских автоплатформ для нового «Москвича».

Завершить переговоры с китайцами власти планируют в течение двух недель, пишет Lenta.ru. Если же договориться не получится, то производством займется «КамАЗ» самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Путин купит себе возрожденный «Москвич», если это будет «хорошая машина».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость