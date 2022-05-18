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Политика

Путин купит себе возрожденный «Москвич», если это будет «хорошая машина» — Песков

Президент Владимир Путин захочет приобрести себе новый «Москвич», если это будет «хорошая машина», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Москвич"
"Москвич"
Екатерина Овчинникова

Об этом пресс-секретарь заявил ТАСС.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину „Москвич“. Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — сказал Песков.

Он не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел.

Напомним, 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом «Москвич».

Собирать его будут на заводе Renault, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода послужит КамАЗ.

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