Президент Владимир Путин захочет приобрести себе новый «Москвич», если это будет «хорошая машина», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом пресс-секретарь заявил ТАСС.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину „Москвич“. Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — сказал Песков.

Он не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел.

Напомним, 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом «Москвич».

Собирать его будут на заводе Renault, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода послужит КамАЗ.