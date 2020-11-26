Автомобилистов в 2021 году ждут две большие проблемы. Одна хуже другой

В 2021 году цены на автомобили в России могут значительно вырасти, сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Цены скорректируют из-за курса доллара. Кроме того, власти планируют значительно повысить утилизационный сбор.

Стоит отметить, что рост стоимости автомобилей в России с 2014 года составил 66%, при этом в 2020 году подорожали на 6,5%.

Однако в следующем году цены скорее всего вырастут примерно на 10%, уверены аналитики.

«Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%", — сообщили в агентстве.

Также эксперты сделали прогноз относительно объемов авторынка в 2021 году: продажи сократятся на 5−6% в годовом выражении и составят около 1,35 млн автомобилей.

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Кроме того, правительство РФ планирует на треть повысить утилизационный сбор для автопроизводителей и дилеров. Причем это затронет и спецтехнику, сообщает РИА «Новости».

«Утильсбор собираются повысить на 25−30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — рассказал изданию источник в автопромышленности, добавив, что меру вводят из-за ослабления рубля.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который власти ввели в 2012 году. Его оплачивают компании, торгующие машинами, а также те, кто привозит автомобили из-за границы.

Напомним, последний раз утильсбор повышали в 2018 году, после чего существенно выросли цены на автомобили.

Ранее аналитики выяснили, что в 2019 году россияне набрали автомобилей в кредит на рекордную сумму.