Мормонские сверчки-каннибалы спровоцировали две автомобильные аварии в США.

ДТП с участием трех грузовиков произошли на межштатной автомагистрали, указывает Lenta.ru.

Причиной обеих аварий стали неблагоприятные дорожные условия — после дождя грязь смешалась с раздавленными сверчками.

Между тем в России планируют запустить линейку продуктов из сверчков. У жителей страны появится возможность приобрести лапшу, которая изготовлена из сверчковой муки.

Некоторые уже попробовали лапшу на презентации. Отмечается, что она вызвала у них положительные эмоции.

Также в ассортименте есть печенье, каши быстрого приготовления, домашняя и лагманная лапша, а также сыр и снеки.

В компании рассказали, что сверчков они выращивают сами, кормят кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей и кукурузой.

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