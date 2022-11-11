11 ноября
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Автоновости

Автоновости: запасов новых иномарок хватит на 2−4 месяца

Российские автодилерские компании заявили, что существует проблема с поставками иномарок в Россию.

Посещение автомобильного завода «Мерседес-Бенц».
Посещение автомобильного завода «Мерседес-Бенц».
kremlin.ru

Запасов новых иномарок массового сегмента в России хватит на 2−4 месяца, сообщает «Прайм». Это в том случае, если не возобновлятся поставки. Речь идет об авто массового сегмента.

Правда, нишу европейских и японских автопроизводителей занимают китайские компании, указывает Газета.Ru. А запасы американских, японских и европейских брендов практически исчерпаны. Наиболее ощутима на рынке нехватка седанов.

Между тем в России подержанные автомобили рекордно подорожали. Средняя стоимость машин с пробегом в возрасте от трех до 10 лет составила 1,1 млн рублей.

В ноябре прошлого года, по данным специалистов, средняя стоимость подержанного автомобиля в России составляла 825 тыс. рублей. С начала 2022 года у частных продавцов цены выросли на 22,3%.

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