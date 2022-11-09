В России подержанные автомобили рекордно подорожали

На российском рынке подержанных автомобилей средняя стоимость машин с пробегом в возрасте от трех до 10 лет составила 1,1 млн рублей, пишет Motor.ru.

В ноябре прошлого года, по данным специалистов, средняя стоимость подержанного автомобиля в России составляла 825 тыс. рублей. С начала 2022 года у частных продавцов цены выросли на 22,3%.

В некоторых регионах автомобили с пробегом дорожали еще быстрее. К примеру, в Краснодарском крае за месяц средняя стоимость подержанной машины выросла на 5,4% и достигла 1,8 млн рублей.

В Московской области этот показатель упал на 2,4% и составил в среднем 2,1 млн рублей.

На российских площадках за минувший месяц опубликовали 1,32 млн объявлений по продаже автомобилей. Такой показатель в полтора раза превышает показатели нынешнего года.

В августе автомобили с пробегом в среднем продавали за 37 дней, то в октябре этот показатель сократился до 35 дней.

У дилеров быстрее всего раскупают подержанные машины в Татарстане. По частным объявлениям оперативно находят своих владельцев автомобили с пробегом из Санкт-Петербурга.

С начала года автомобили Geely рекордно подорожали в России.