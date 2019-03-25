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25 марта
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Автоновости

«АвтоВАЗ» модернизирует внедорожник Lada 4×4

«АвтоВАЗ» планирует улучшить внедорожник Lada 4×4. Специалисты завода выделили самые перспективные направления, которые требуют улучшения. План модернизации внедорожника оказался в распоряжении сайта лада.онлайн.

220 мм - Lada 4x4 (2131) в Барнауле
220 мм - Lada 4x4 (2131) в Барнауле
drom.ru

План изменений внедорожника Lada 4×4 включает автоматическое включение дворников при включении омывателя, выключение габаритов при выключении зажигания, создание «тихой «печки и более эргономичный рычаг КПП.

Кроме того, планируется адаптировать обивку передних дверей для установки акустических динамиков, внедрить фильтр поступающего в салон воздуха, исключить произвольное вращение рукояток рычагов КПП, РК, блокировки.

Всего список модернизаций внедорожника включает 17 позиций.

На российском рынке ждут новую «Ниву». Ее идейный преемник — внедорожник Lada 4×4 Vision — представили на московском международном автосалоне в августе 2018. У выставочного образца 21-дюймовые колеса, 5-спицевые двухцветные диски и большое панорамное стекло на крыше.

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