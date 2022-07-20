«Мы нацелены выпускать Lada Vesta и практически в круглосуточном режиме решаем задачи по локализации тех компонентов, которые попали под санкционный список. И мы планируем, что ее выпуск начнется в начале 2023 года», — рассказал РИА Новости Соколов.
В салонах, как сообщили «Газете.ру» их сотрудники, остались единицы Lada с автоматической коробкой передач. Кроме того, почти закончились модели с вариаторами Jatco, фирменным роботом АМТ и дополненными немецкими актуаторами ZF.
Такая ситуация может продлиться 1−2 года, заявил менеджер дилерского центра Lada в Тольятти.
Отсутствие автоматических коробок подтвердил дилер из Москвы.
«Завод стоит, комплектующих нет. Потом на „АвтоВАЗе“ будут производить модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С „автоматами“ вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят», — подчеркнул источник.
«Наши стремления будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд — наиболее востребованный среди покупателей», — пояснил Соколов.
- Длина Lada Vesta NG составляет 4,44 метра — больше, чем у предшественницы. Вся прибавка пришлась на новые бамперы.
- Ее фары по-прежнему галогеновые, с диодными ходовыми огнями.
- Автомобиль, по информации на февраль, получил модернизированную переднюю панель, центральную консоль которой теперь украшает новая медиасистема — с тачскрином, «с вертикальной ориентацией на манер последних моделей Volvo и Tesla», добавляет РБК.
Lada Vesta NG будут предлагать с 1,6-литровым «шестнадцатиклапанником» мощностью 106 л.с.
«В качестве старшего силового агрегата будет доступна модификация с 113-сильной бензиновой „четверкой“ Renault такого же рабочего объема. С начальным мотором будет сочетаться только пятиступенчатая механика», — передает РБК.
Да. Вот как выглядит запатентованный салон Lada Vesta NG.
Пока информации об этом нет. Но, считают эксперты, авто может подорожать.
Выпуск стандартной Lada Vesta пока не возобновили. Но в салонах и на дилерских складах их пока достаточно.
По данным официального сайта «Лада», машина стоит минимум 1,12 млн рублей.
Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл оснащение антикризисной трехдверной Lada.