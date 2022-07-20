Отсутствие автоматических коробок подтвердил дилер из Москвы.

«Завод стоит, комплектующих нет. Потом на „АвтоВАЗе“ будут производить модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С „автоматами“ вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят», — подчеркнул источник.