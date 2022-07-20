20 июля
﻿
Автоновости

«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta. Чем оснастят кроссовер и каким будет его салон — обзор

«АвтоВАЗ» начнет выпуск новых Lada Vesta NG во второй половине 2023 года, заявил президент компании Максим Соколов. Какой будет машина и сколько будет стоить — в нашем обзоре.

Lada Vesta NG.
Lada Vesta NG.
youtube.com
1 Что о запуске обновленной Lada Vesta говорят в «АвтоВАЗе»?

«Мы нацелены выпускать Lada Vesta и практически в круглосуточном режиме решаем задачи по локализации тех компонентов, которые попали под санкционный список. И мы планируем, что ее выпуск начнется в начале 2023 года», — рассказал РИА Новости Соколов.

2 А у Lada остались модели с автоматической коробкой?

В салонах, как сообщили «Газете.ру» их сотрудники, остались единицы Lada с автоматической коробкой передач. Кроме того, почти закончились модели с вариаторами Jatco, фирменным роботом АМТ и дополненными немецкими актуаторами ZF.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0
3 И сколько продлится дефицит «автоматических» Lada?

Такая ситуация может продлиться 1−2 года, заявил менеджер дилерского центра Lada в Тольятти.

4 Кто подтвердил, что «автоматов» для Lada нет?

Отсутствие автоматических коробок подтвердил дилер из Москвы.

«Завод стоит, комплектующих нет. Потом на „АвтоВАЗе“ будут производить модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С „автоматами“ вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят», — подчеркнул источник.

5 Почему обновленная Vesta — кроссовер?

«Наши стремления будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд — наиболее востребованный среди покупателей», — пояснил Соколов.

6 Характеристики обновленной Lada Vesta
  • Длина Lada Vesta NG составляет 4,44 метра — больше, чем у предшественницы. Вся прибавка пришлась на новые бамперы.
  • Ее фары по-прежнему галогеновые, с диодными ходовыми огнями.
  • Автомобиль, по информации на февраль, получил модернизированную переднюю панель, центральную консоль которой теперь украшает новая медиасистема — с тачскрином, «с вертикальной ориентацией на манер последних моделей Volvo и Tesla», добавляет РБК.

7 Когда презентовали Lada Vesta NG, и каким будет ее двигатель?

Lada Vesta NG будут предлагать с 1,6-литровым «шестнадцатиклапанником» мощностью 106 л.с.

«В качестве старшего силового агрегата будет доступна модификация с 113-сильной бензиновой „четверкой“ Renault такого же рабочего объема. С начальным мотором будет сочетаться только пятиступенчатая механика», — передает РБК.

8 А салон NG уже запатентовали?

Да. Вот как выглядит запатентованный салон Lada Vesta NG.

9 Сколько будет стоить Lada Vesta NG?

Пока информации об этом нет. Но, считают эксперты, авто может подорожать.

10 А какая цена у стандартной версии, и возобновили ли ее выпуск?

Выпуск стандартной Lada Vesta пока не возобновили. Но в салонах и на дилерских складах их пока достаточно.

По данным официального сайта «Лада», машина стоит минимум 1,12 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл оснащение антикризисной трехдверной Lada.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость