«АвтоВАЗ» раскрыл оснащение антикризисной трехдверной Lada

«АвтоВАЗ» возобновил производство трехдверных Lada Niva Legend и представил список оснащения в новой комплектации Classic'22.

Такие автомобили лишены системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности.

Внедорожники оснащены гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера и двумя аудиодинамиками.

Niva Legend Classic оснащается системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала, пишет Газета.Ru.

Информации о двигателе пока нет.

Под капотом обычных Lada Niva стоят 1,7-литровые бензиновые моторы (83 л.с. и 129 Нм).

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость Niva Legend благодаря упрощенной комплектации будет снижена.

Автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом, уверен президент компании.

Ранее сообщалось, что спецверсия Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности (она не оборудована ГЛОНАСС, ABS и подушками безопасности) будет допущена на территории стран-партнеров в случае достижения с этими странами взаимных договоренностей, писало издание «Лада.Онлайн».

Цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.