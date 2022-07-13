«АвтоВАЗ» раскрыл оснащение антикризисной трехдверной Lada

Такие автомобили лишены системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности.
Внедорожники оснащены гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера и двумя аудиодинамиками.
Niva Legend Classic оснащается системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала, пишет Газета.Ru.
Информации о двигателе пока нет.
Под капотом обычных Lada Niva стоят 1,7-литровые бензиновые моторы (83 л.с. и 129 Нм).
По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость Niva Legend благодаря упрощенной комплектации будет снижена.
Автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом, уверен президент компании.
Ранее сообщалось, что спецверсия Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности (она не оборудована ГЛОНАСС, ABS и подушками безопасности) будет допущена на территории стран-партнеров в случае достижения с этими странами взаимных договоренностей, писало издание «Лада.Онлайн».
Цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.