27 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В особом порядке: покупатели Lada Granta должны подписать документ о невыезде на ней за пределы страны

Спецверсия Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности (она не оборудована ГЛОНАСС, ABS и подушками безопасности) будет допущена на территории стран-партнеров в случае достижения с этими странами взаимных договоренностей, сообщило издание «Лада.Онлайн».

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
carfactum.ru

Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров. Пока договоренность достигнута только с Республикой Беларусь, пишет autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.

При регистрации таких автомобилей на территории России и в странах-партнерах, в документах на технику будут внесены отдельные отметки о том, что машины изготовлены в особом порядке.

В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Новая Lada Granta Classic создается для максимальной локализации автомобиля и исключения влияния дефицита импортных компонентов, пишет bfm.ru. Это позиционируется как временное решение, сейчас «АвтоВАЗ» ищет новых поставщиков.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил скидки на покупку упрощенной Lada Granta.

Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек — 698 300 руб., а универсал — 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.

Ранее цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость