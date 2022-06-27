В особом порядке: покупатели Lada Granta должны подписать документ о невыезде на ней за пределы страны

Спецверсия Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности (она не оборудована ГЛОНАСС, ABS и подушками безопасности) будет допущена на территории стран-партнеров в случае достижения с этими странами взаимных договоренностей, сообщило издание «Лада.Онлайн».

Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров. Пока договоренность достигнута только с Республикой Беларусь, пишет autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.

При регистрации таких автомобилей на территории России и в странах-партнерах, в документах на технику будут внесены отдельные отметки о том, что машины изготовлены в особом порядке.

В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Новая Lada Granta Classic создается для максимальной локализации автомобиля и исключения влияния дефицита импортных компонентов, пишет bfm.ru. Это позиционируется как временное решение, сейчас «АвтоВАЗ» ищет новых поставщиков.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил скидки на покупку упрощенной Lada Granta.

Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек — 698 300 руб., а универсал — 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.

Ранее цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.