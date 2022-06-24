24 июня
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Автоновости

Без подушек безопасности и ABS начали продавать Lada Granta со скидкой

«АвтоВАЗ» объявил скидки на покупку упрощенной Lada Granta, сообщает «Лада.онлайн».

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
carfactum.ru

В первую очередь покупателям предлагается воспользоваться программой «Трейд-ин», подразумевающей сдачу предыдущего автомобиля в зачет нового, и Lada Finance, предполагающей приобретение Granta в кредит.

В обоих случаях скидка составит 20 тыс. руб.

Покупатели Lada могут воспользоваться программами от банков-партнеров «АвтоВАЗа», а также оформить кредит с ежемесячным платежом в 5 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.

Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек — 698 300 руб., а универсал — 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.

Ранее цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.

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