Без подушек безопасности и ABS начали продавать Lada Granta со скидкой

В первую очередь покупателям предлагается воспользоваться программой «Трейд-ин», подразумевающей сдачу предыдущего автомобиля в зачет нового, и Lada Finance, предполагающей приобретение Granta в кредит.
В обоих случаях скидка составит 20 тыс. руб.
Покупатели Lada могут воспользоваться программами от банков-партнеров «АвтоВАЗа», а также оформить кредит с ежемесячным платежом в 5 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.
Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек — 698 300 руб., а универсал — 705 300 руб.
У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.
Ранее цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.