14 апреля
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Автоновости

Цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом стоимости аналогов оригинальных запчастей.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Так регулятор ответил на инициативу страховщиков — те предлагали разрешить ремонт по ОСАГО бывшими в употреблении деталями или китайскими аналогами.

Цены на рынке запчастей уже выросли в несколько раз, наблюдается дефицит, из-за санкций нарушены поставки, пишет bfm.ru.

В ЦБ выступили против идеи чинить автомобили бывшими в употреблении деталями из-за опасений, что вырастет аварийность. Однако предложили вести расчет стоимости ремонта по-другому.

Теперь для ремонта авто от концернов из «недружественных стран» будут учитываться цены аналогов деталей, а для всех остальных, как и прежде, — цены оригинальных запчастей.

Между тем появилась информация, что «АвтоВАЗ» готовит к выпуску новую спецверсию — без подушек безопасности.

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