«АвтоВАЗ» попросил придумать название для новой LADA и понеслось: «Каналья», «Панихида», «Вырвиглаз»

Автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» в своем Facebook предложила подумать над названием для новой модели LADA и получила в ответ массу оригинальных названий.

Чтобы принять участие в забавной акции, необходимо предложить свои варианты в комментариях к записи «АвтоВАЗа» — с 19 по 31 августа 2020 года.

«Создание имен для новинок автомобилей LADA — часть легендарной истории марки. Давайте продолжим эту традицию. Объявляем конкурс на название для новой модели LADA», — обратился автозавод к остроумным россиянам.

Есть несколько условий: название должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом «LADA», запоминаться на кириллице и латинице и так далее.

Судя по правилам конкурса, победителей ждут четыре набора — брендированная кружка и портативный аккумулятор LADA.

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Однако инициативных россиян не столько заинтересовала награда, сколько, прямо скажем, возможность и самим посмеяться, и других посмешить.

«Да что у вас там происходит? Что ни пост, то кажется, что вы стебетесь над Ладой сами», — обращаются некоторые комментаторы к «АвтоВАЗу».

Предложенные варианты названия новой LADA На кириллице: «Крым», «Дума», «Держава», «Русь», «Вера», «Бирюса», «Армада», «Ненада», «Урна», «Алькантара», «Окунь», «Трамп», «Свистулька», «Бригада», «Вырвиглаз», «Панихида», «Кусокжелеза», «Атака», «Рябина», «Каналья», «Баллада», «Услада», «Серенада», «Скороход», «Мурена», «Жук», «Октава». На латинице: Bugatti, Kalibra, ZARAZA, Kameta, Raketa, Dama, Otrada, RUSIA, Prada, Moscva, SINBADA, VOBLA, Oppa, Hoppa, Soppa.

«Lada Final и закончить выпуск!» — предложил еще один комментатор, совет которого, судя по лайкам, пришелся по душе остальным.

Среди всех вариантов сами подписчики больше всего оценили: «LADA Ада», «LADA Ненада», «LADA Окунь», «LADA Скороход», «LADA ZARAZA» и «LADA Пута». Однако до 31 августа есть еще время для новых названий.

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