«АвтоВАЗ» рассказал, какие запасы Lada Granta у дилеров

«АвтоВАЗ» прокомментировал информацию о том, что дилеры жаловались на дефицит автомобилей базовых версий седанов Lada Granta. Об этом сообщает «Российская газета».

"Наличие тех или иных автомобилей может варьироваться от дилера к дилеру. При этом в настоящий момент пополняемый планово складской запас Granta составляет до 20 автомобилей на каждого дилера», - отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.

К тому же, российская автомобилестроительная компания ускоряет темп выпуска бюджетного автомобиля Lada Granta до 54 машин в час, Lada Vesta - до 40 автомобилей в час, а Lada Niva - до 45 единиц в час.

Ранее Toyota Motor выпустил рекордное число автомобилей в первой половине 2023 года.