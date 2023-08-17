18 августа
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Автоновости

«АвтоВАЗ» рассказал, какие запасы Lada Granta у дилеров

«АвтоВАЗ» прокомментировал информацию о том, что дилеры жаловались на дефицит автомобилей базовых версий седанов Lada Granta. Об этом сообщает «Российская газета».

Текущее поколение Lada Granta.
Текущее поколение Lada Granta.
avtosreda.ru.

"Наличие тех или иных автомобилей может варьироваться от дилера к дилеру. При этом в настоящий момент пополняемый планово складской запас Granta составляет до 20 автомобилей на каждого дилера», - отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.

К тому же, российская автомобилестроительная компания ускоряет темп выпуска бюджетного автомобиля Lada Granta до 54 машин в час, Lada Vesta - до 40 автомобилей в час, а Lada Niva - до 45 единиц в час.

Ранее Toyota Motor выпустил рекордное число автомобилей в первой половине 2023 года.

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