Автовокзал отменяет и переносит рейсы из-за резкого падения пассажиропотока

С 1 октября барнаульский автовокзал переходит на зимнее расписание, говорится в сообщении на его сайте . Однако часть изменений в расписании произойдет раньше из-за резкого падения пассажиропотока.

В частности, с 16 сентября отменяется отправление рейса «Барнаул — Артыбаш» 05:45, а в 12:20 автобусы будут ездить два дня через один.

С этой же даты по маршруту «Кемерово — Чемал» отправление из Барнаула в 15:00 — на Чемал и в 16:05 — на Кемерово будет выполняться через день.

Рейсы из Барнаула в Горно-Алтайск в 09:10 с 10 сентября будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям.

Из Барнаула в Шарчино в 16:00 можно будет уехать только 3 раза в неделю — в понедельник, пятницу и воскресенье.