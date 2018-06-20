Из-за банкротства отменили автобусные рейсы Барнаул — Заринск

В Алтайском крае из-за банкротства перевозчика закрыли автобусное движение по маршруту Барнаул — Заринск, сообщает барнаульский автовокзал.
На сайте написано, что отменили все автоубусные рейсы в Заринск. Уже объявили конкурс по выбору нового перевозчика. О возобновлении маршрута сообщат дополнительно.
До Заринска можно доехать автобусами по маршрутам:
- Барнаул — Тогул (в 14:10)
- Барнаул — Октябрьский (в 15:00)
- Барнаул — Кытманово (в 16:50)
Altapress.ru писал, что за последние 10 лет спрос на межмуниципальные автобусы сократился на 28%. За это время автовокзал Барнаула отменил порядка четверти рейсов.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.