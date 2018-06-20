Из-за банкротства отменили автобусные рейсы Барнаул — Заринск

На сайте написано, что отменили все автоубусные рейсы в Заринск. Уже объявили конкурс по выбору нового перевозчика. О возобновлении маршрута сообщат дополнительно.

До Заринска можно доехать автобусами по маршрутам:

Барнаул — Тогул (в 14:10)

Барнаул — Октябрьский (в 15:00)

Барнаул — Кытманово (в 16:50)

Altapress.ru писал, что за последние 10 лет спрос на межмуниципальные автобусы сократился на 28%. За это время автовокзал Барнаула отменил порядка четверти рейсов.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.