Автоновости

Из-за банкротства отменили автобусные рейсы Барнаул — Заринск

Сегодня, 12:56.
Автоновости

В Алтайском крае из-за банкротства перевозчика закрыли автобусное движение по маршруту Барнаул — Заринск, сообщает барнаульский автовокзал.

Междугородный автобус у барнаульского автовокзала.
Междугородный автобус у барнаульского автовокзала. Фото : fotobus.ru.

На сайте написано, что отменили все автоубусные рейсы в Заринск. Уже объявили конкурс по выбору нового перевозчика. О возобновлении маршрута сообщат дополнительно.

До Заринска можно доехать автобусами по маршрутам:

  • Барнаул — Тогул (в 14:10)
  • Барнаул — Октябрьский (в 15:00)
  • Барнаул — Кытманово (в 16:50)

Altapress.ru писал, что за последние 10 лет спрос на межмуниципальные автобусы сократился на 28%. За это время автовокзал Барнаула отменил порядка четверти рейсов.

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