В барнаульском автовокзале отменили несколько рейсов

Автовокзал Барнаула сократил число рейсов из-за низкого числа пассажиров, сообщает сайт вокзала.
Решение о сокращении рейсов приняли 29 января. Среди них маршрут Барнаул — Новосибирск, который отправлялся из столицы края в 19 часов.
Изменения коснулись маршрутов Барнаул — Панфилово с отправлением в 12:55 и Барнаул — Новороманово с отправлением из города в 16:30.
Ранее altapress.ru писал, что участники партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" согласились вернуть 100% льготу на проезд детей не старше пяти лет.
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