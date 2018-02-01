В барнаульском автовокзале отменили несколько рейсов

Решение о сокращении рейсов приняли 29 января. Среди них маршрут Барнаул — Новосибирск, который отправлялся из столицы края в 19 часов.

Изменения коснулись маршрутов Барнаул — Панфилово с отправлением в 12:55 и Барнаул — Новороманово с отправлением из города в 16:30.

Ранее altapress.ru писал, что участники партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" согласились вернуть 100% льготу на проезд детей не старше пяти лет.

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