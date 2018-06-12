На алтайской трассе жестко столкнулись "Волга" и грузовик. Есть погибший

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru. ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru. ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru.

Очевидцы сообщают об одном погибшем. Интернет пользователи в сообществе Barnaul22 рассказывают, движение по трассе в обоих направлениях затруднено. На дороге скопились грузовики и автобусы. Легковые автомобили стараются объезжать место ДТП по полям.