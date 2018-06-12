На алтайской трассе жестко столкнулись "Волга" и грузовик. Есть погибший

12 июня на трассе Барнаул-Рубцовск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись легковой автомобиль "Волга" и фура. В результате чего грузовик загорелся. До приезда пожарных он практически полностью выгорел.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск . Фото: www.barneo22.ru.
Очевидцы сообщают об одном погибшем. Интернет пользователи в сообществе Barnaul22 рассказывают, движение по трассе в обоих направлениях затруднено. На дороге скопились грузовики и автобусы. Легковые автомобили стараются объезжать место ДТП по полям.
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