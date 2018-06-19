В Барнауле скоро перестанут работать школьные транспортные карты

В Барнауле с 1 июля будет приостановлено действие персональных транспортных карт видов "Школьная" и "Студенческая", сообщила "Алтайская правда" со ссылкой на МУП "Центртранс" .
Они снова заработают лишь с 1 сентября. Это связано с наступлением летних каникул.
Каждый год в Барнауле с 1 июля по 31 августа включительно приостанавливается действие транспортных карточек школьников и студентов. Некоторое время не получится добавить средства на карту или использовать ее для оплаты проезда в общественном транспорте. Возможность пополнить карту, чтобы она заработала 1 сентября, появится с 15 августа по 15 сентября 2018 года
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