В Барнауле скоро перестанут работать школьные транспортные карты

Они снова заработают лишь с 1 сентября. Это связано с наступлением летних каникул.

Каждый год в Барнауле с 1 июля по 31 августа включительно приостанавливается действие транспортных карточек школьников и студентов. Некоторое время не получится добавить средства на карту или использовать ее для оплаты проезда в общественном транспорте. Возможность пополнить карту, чтобы она заработала 1 сентября, появится с 15 августа по 15 сентября 2018 года